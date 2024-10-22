Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Kemenangan Epik Kontra Malut United, Arema FC Fokus Tatap Persija Jakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |04:40 WIB
Lupakan Kemenangan Epik Kontra Malut United, Arema FC Fokus Tatap Persija Jakarta
Arema FC langsung bersiap menghadapi Persija Jakarta (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Arema FC langsung melupakan kemenangan melawan Malut United demi fokus menghadapi Persija Jakarta. Laga pekan kesembilan Liga 1 2024-2025 itu akan berlangsung Sabtu 26 Oktober di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur.

Pelatih Joel Cornelli meminta anak asuhnya segera melupakan kemenangan melawan Malut United. Ia telah mengevaluasi beberapa kekurangan ketika melawan Laskar Kie Raha untuk menyiapkan taktik jelang Persija.

Arema FC

"Lawan Persija mungkin bisa lebih beda, karena Persija mungkin main beda dari Malut," ucap Cornelli, dikutip Selasa (22/10/2024).

Pelatih asal Brasil itu membocorkan sedikit perbedaan strategi antara melawan Malut United dan Persija. Salah satunya, ia memilih menggunakan tiga pemain depan sejajar, untuk melakukan transisi permainan secara cepat.

"Jadi dari sini saya lebih siap, karena tim Malut beda dengan tim Persija, dari sini kasih tiga pemain depan,” ungkap Cornelli.

“(Persija) bertahan kuat, (melawan Malut) tiga pemain depan bisa melakukan apa yang saya mau," imbuh pelatih berusia 57 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
