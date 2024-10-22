Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Esteghlal FC vs Al Nassr di AFC Champions League Elite 2024-2025, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:49 WIB
Jadwal Esteghlal FC vs Al Nassr di AFC Champions League Elite 2024-2025, Live di iNews!
Saksikan siaran langsung Esteghlal FC vs Al Nassr di iNews (Foto: iNews)
MATCHDAY ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 akan segera menyuguhkan salah satu laga yang paling dinanti, yaitu pertemuan antara raksasa sepak bola Timur Tengah, Al Nassr, melawan klub kuat asal Iran, Esteghlal FC, Selasa (22/10/2024) malam WIB di Rashid Stadium.

Saat ini, Esteghlal berada di posisi ke-5 klasemen sementara grup B dengan raihan tiga poin dalam dua pertandingan sebelumnya. Di matchday pertama, mereka menang usai membekuk Al Gharafa dengan skor akhir 3-0.

Al Nassr

Sementara di matchday ke-2 Esteghlal menderita kekalahan usai bertandang ke markas Al Sadd dengan skor 0-2. Di pertandingan kali ini, tim asuhan Jevad Nekounam ini tengah menyiapkan strategi untuk merebut kemenangan dengan menahan laju Al Nassr dan memanfaatkan kelemahan pertahanan mereka.

