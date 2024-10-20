PSSI Pastikan Semua Tamu Timnas Indonesia Dijamu dengan Baik, Termasuk Timnas Bahrain!

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, memastikan semua tamu Timnas Indonesia dijamu dengan baik (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, memastikan semua tamu Timnas Indonesia, termasuk Timnas Bahrain, akan dijamu dengan baik. Dengan begitu, mereka tak perlu khawatir soal keamanan dan keselamatan selama berada di Tanah Air.

Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terdekat, Skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada November 2024.

Namun begitu, baru-baru ini PSSI-nya Bahrain membuat pernyataan resmi kepada AFC meminta laga melawan Timnas Indonesia pada Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan itu muncul karena khawatir dengan keamanan skuad Timnas Bahrain buntut dari serangan siber nan masif.

Ratu Tisha menyatakan PSSI akan menjamin setiap tim tamu yang akan menghadapi Timnas Indonesia pastinya akan diperlakukan sangat baik. Hal tersebut mencakup perihal keamanan karena PSSI tidak ingin tim tamu mendapat kesan buruk.

“Harus dong (pastikan keamanan). Karena ‘kan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, itu merupakan kewajiban dari tuan rumah,” kata Ratu kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Minggu (20/10/2024).

“Dan kami sudah pernah showcase hal tersebut ya, sesuai dengan arahan Ketua Umum pak Erick Thohir ini juga selalu mengedepankan bahwa event penyelenggaran kami enggak hanya pondasinya adalah pastinya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban juga,” imbuh perempuan berkacamata itu.

“Tapi kami akan ambil tindakan lebih lanjut menjadi salah satu industri entertainment, menjadi salah satu rekreasi juga bagi semua penonton yang ada. Jadi kami harapkan juga keluarga bisa datang, bisa enjoy di event tersebut,” sambung Ratu.