Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Menang Dramatis Berkat Gol Telat Privat Mbarga, Bali United Kuasai Puncak Klasemen!

GIANYAR – Bali United menang dramatis atas Persita Tangerang di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025 pada Minggu (20/10/2024) malam WIB. Kemenangan itu sangat manis karena Bali United menang berkat gol telat Privat Mbarga di menit 90+3.

Beraksi di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Serdadu Tridatu sejatinya sangat kesulitan mencuri gol di babak pertama, begitu juga di babak kedua. Namun, di akhir laga saat injury time, Mbarga berhasil mencetak gol kemenangan untuk Bali United.

Dengan hasil tersebut, Bali United naik ke puncak klasemen sementara dengan raihan 17 poin dari delapan laga, unggul selisih gol atas Persebaya Surabaya. Sedangkan Persita juga tak beranjak dari urutan 10 dengan torehan 11 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United tampil menyerang sejak menit-menit awal. Tim asuhan Stefano Cugurra itu pun nyaris membuka papan skor pada menit delapan, tetapi tendangan spekulasi Made Tito masih mengarah tepat ke pelukan Igor Rodrigues.

Pada menit 16, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- kembali mengancam lewat tandukan Elias Dolah yang menyambar tendangan bebas Mitsuru Maruoka. Namun, bola kembali bisa ditangkap oleh Rodrigues.

Lima menit kemudian, Persita justru bisa mencuri gol lewat sebuah serangan balik cepat. Sayangnya, gol yang dicetak oleh Mario Jardel itu dianulir oleh wasit karena bola yang berubah arah sebelum masuk ke dalam gawang itu mengenai kaki Marios Ogkmpoe, yang berada dalam posisi offside.

Setelah itu, Bali United terus membombardir pertahanan tim tamu. Namun, tendangan-tendangan yang dilepaskan oleh Privat Mbarga, Irfan Jaya dan Maruoka masih belum mampu menembus kukuhnya seorang Rodrigues yang terus melakukan penyelamatan gemilang.

Di sisi lain, Persita berusaha melawan lewat serangan balik, salah satunya peluang yang didapat oleh Muhammad Badrian Ilham pada menit 39 yang bisa diamankan Adilson Maringa. Skor kacamata pun belum berubah hingga babak pertama usai.