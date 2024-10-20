Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Persita Tangerang, Bali United Bertekad Sapu Bersih Laga di Oktober 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |01:15 WIB
Jelang Hadapi Persita Tangerang, Bali United Bertekad Sapu Bersih Laga di Oktober 2024
Bali United bertekad sapu bersih laga di Oktober 2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menargetkan timnya menyapu bersih dua laga Liga 1 2024-2025 pada periode Oktober dengan kemenangan. Jadi, timnya wajib tampil apik dalam kedua laga itu.

Skuad Serdadu Tridatu akan melawan Persita Tangerang (20 Oktober 2024) dan Persis Solo (27 Oktober 2024). Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan, Dipta Bali, kendati saat menghadapi Pendekar Cisadane, mereka berstatus sebagai tim tamu.

Bali United

Cugurra mengatakan kemenangan akan menjadi target utama Bali United dalam laga itu. Sebab, timnya butuh poin agar terus berada di papan atas klasemen.

“Mudah-mudahan Bali United bisa menang dua kali di bulan ini,” kata Teco -sapaan akrabnya- dilansir dari laman PT LIB, Minggu (20/10/2024).

Pria asal Brasil itu mengatakan Bali United memang sudah tidak sabar dapat kembali berlaga. Pasalnya, tim asuhannya sudah cukup matang bersiap diri saat jeda Liga 1 beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
