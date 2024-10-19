Cetak Gol Pertama di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam Bungkam Para Pengkritiknya di Laga Timnas Indonesia vs China!

CETAK gol pertama di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam membungkam para pengkritiknya di laga Timnas Indonesia vs China. Sekadar diketahui, Asnawi Mangkualam baru main di menit 77 saat sang klub, Port FC, tandang ke markas Nakhon Ratchasima di lanjutan Liga 1 Thailand 2024-2025, Sabtu (19/10/2024) malam WIB.

Untuk pertama kalinya dalam delapan laga terkini di Liga Thailand 2024-2025, pesepakbola 25 tahun ini dicadangkan pelatih Port FC. Sebelumnya, Asnawi Mangkualam berhasil mentas sebagai starter sekaligus memaksa fullback kanan Timnas Thailand, Suphanan Bureerat, duduk manis di bangku cadangan.

(Port FC menang 3-2 atas Nakhon Ratchasima. (Foto: Instagram/@thaileague)

Namun, untuk laga malam ini, Suphanan gantian yang memaksa Asnawi Mangkualam duduk di bangku cadangan. Dalam pola 4-3-3, Suphanan beroperasi sebagai fullback kanan.

Singkat kata, ketika Asnawi Mangkualam masuk di menit 77 menggantikan penyerang Teerasak Poeiphimai, skor tengah sama kuat 2-2. Masuknya Asnawi Mangkualam yang berstatus kapten Timnas Indonesia diharapkan memberi perbedaan.

Benar saja, baru dua menit berada di lapangan, eks pemain PSM Makassar ini langsung memberikan dampak. Ia mencetak gol kemenangan 3-2 Port FC atas Nakhon Rathasima, setelah menerima umpan dari Kevin Deeromram.

Gol ini merupakan yang pertama bagi Asnawi Mangkualam bersama Port FC. Sebelumnya, ia baru mencetak satu assist saat Port FC menang 5-1 atas Chiangrai United di pekan kedua Liga Thailand 2024-2025.