Shin Tae-yong Yakin Betul Timnas Indonesia Bakal Balas Dendam Permalukan Bahrain di Jakarta

Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia bisa mempermalukan Timnas Bahrain di Jakarta (Foto: PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin betul skuadnya bisa membalas dendam dan mempermalukan Timnas Bahrain di Jakarta. Tentu hal itu tidak terlepas dari kekuatan anak asuhnya saat ini.

Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan dua laga tandang melawan Bahrain dan Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari dua laga itu, Skuad Garuda membawa pulang satu poin, hasil imbang kontra The Reds (2-2) dan kalah dari Team Dragons (1-2).

Khusus hasil imbang melawan Bahrain, bisa dibilang itu menjadi laga yang pahit bagi Timnas Indonesia. Sebab, kemenangan harus sirna begitu saja setelah tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9.

Sejatinya, laga berakhir pada menit 90+6 sesuai jatah yang diberikan ofisial pertandingan. Namun wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin jalannya laga tak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Berkaca dari hasil yang mengecewakan itu, Shin mengusung misi balas dendam. Pelatih berusia 54 tahun itu yakin Timnas Indonesia akan menghajar Bahrain saat bermain di kandang mereka, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025.

“Kalau Bahrain datang ke kandang kami, pastinya kami bisa menang dan mereka akan dihajar juga,” kata Shin di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

“Apalagi, saya percaya dan sangat yakin dengan para pemain. Jadi, para suporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang,” sambung pria asal Korea Selatan itu.