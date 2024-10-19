Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Yakin Betul Timnas Indonesia Bakal Balas Dendam Permalukan Bahrain di Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |00:09 WIB
Shin Tae-yong Yakin Betul Timnas Indonesia Bakal Balas Dendam Permalukan Bahrain di Jakarta
Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia bisa mempermalukan Timnas Bahrain di Jakarta (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin betul skuadnya bisa membalas dendam dan mempermalukan Timnas Bahrain di Jakarta. Tentu hal itu tidak terlepas dari kekuatan anak asuhnya saat ini.

Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan dua laga tandang melawan Bahrain dan Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari dua laga itu, Skuad Garuda membawa pulang satu poin, hasil imbang kontra The Reds (2-2) dan kalah dari Team Dragons (1-2).

Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Khusus hasil imbang melawan Bahrain, bisa dibilang itu menjadi laga yang pahit bagi Timnas Indonesia. Sebab, kemenangan harus sirna begitu saja setelah tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9.

Sejatinya, laga berakhir pada menit 90+6 sesuai jatah yang diberikan ofisial pertandingan. Namun wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin jalannya laga tak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Berkaca dari hasil yang mengecewakan itu, Shin mengusung misi balas dendam. Pelatih berusia 54 tahun itu yakin Timnas Indonesia akan menghajar Bahrain saat bermain di kandang mereka, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025.

“Kalau Bahrain datang ke kandang kami, pastinya kami bisa menang dan mereka akan dihajar juga,” kata Shin di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

“Apalagi, saya percaya dan sangat yakin dengan para pemain. Jadi, para suporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.jpg
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/bintang_timur_surabaya_bts_pesta_gol_9_1_atas_as.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Mengamuk, Hajar Asahan FC 9-1 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement