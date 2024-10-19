Advertisement
LIGA INDONESIA

Arema FC vs Malut United: Senyum Merekah Singo Edan Lihat Rumput Baru Stadion Soepriadi

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |11:11 WIB
Arema FC vs Malut United: Senyum Merekah Singo Edan Lihat Rumput Baru Stadion Soepriadi
Pelatih Arema FC Joel Cornelli puas dengan hasil renovasi Stadion Soepriadi (Foto: Arema FC)
BLITAR – Penggawa Arema FC semringah menyambut laga pekan ke delapan Liga 1 2024-2025 kontra Malut United FC. Pasalnya, rumput di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, kini terlihat berkualitas.

Arema FC kembali berkandang di Blitar usai sempat terpaksa menjalani laga tandang berturut-turut akibat renovasi stadion. Mereka langsung menjajal rumput baru itu untuk menyambut laga pekan ke delapan Liga 1 2024-2025.

Stadion Soepriadi di Kota Blitar (Foto: Arema FC)

Pelatih Joel Cornelli puas melihat rumput baru di Stadion Soepriadi Kota Blitar. Tapi, secara keseluruhan, timnya juga masih beradaptasi dengan lapangan baru itu.

"Saya puas, saya suka, kondisinya bagus (soal rumput). Kita bisa menikmati pertandingan besok (Sabtu), tapi kami masih beradaptasi untuk rumput di Blitar ini," kata Joel dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Pria asal Brasil itu mengakui ada perubahan signifikan darı rumput itu dibanding dua laga home awal ketika menjamu Dewa United dan Borneo FC. Ia berharap di laga melawan Malut United, Singo Edan bisa bermain lebih bagus dan memenangkan pertandingan.

"Semoga bisa tim saya bisa menikmati pertandingan besok, dan kami bisa menampilkan kemampuan terbaik untuk besok, mencoba meraih tiga poin," tukas Cornelli.

