HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: AFC Buka Suara soal Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia, Begini Isinya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:23 WIB
BREAKING NEWS: AFC Buka Suara soal Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia, Begini Isinya!
AFC buka suara soal permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) buka suara soal permintaan Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang menolak main di Indonesia. AFC mengaku akan membahas lebih lanjut dengan FIFA, BFA dan PSSI terkait masalah ini.

“AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka saat menjalani pertandingan tandang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 20245,” buka AFC dalam rilis yang mereka buat, Jumat (18/10/2024).

AFC buka suara soal permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. (Foto: AFC)

(AFC buka suara soal permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. (Foto: AFC)

“AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh memastikan keselamatan semua pemain, ofisial dan suporter. Kami juga mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman melalui online,” lanjut AFC.

“Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan,” tegas konfederasi yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia ini.

Dari pernyataan di atas, AFC belum menerima atau menolak permintaan Bahrain. AFC masih ingin mendiskusikan lebih dulu permintaan BFA.

Sekadar diketahui, BFA mengajukan permintaan kepada AFC pada Rabu, 16 Oktober 2024 sore WIB. BFA meminta agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang merupakan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sedianya digelar di Indonesia pada 25 Maret 2025, siharapkan digelar di tempat netral.

