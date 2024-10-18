Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pandit Vietnam Sentil AFC soal Kontroversi Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |02:38 WIB
Pandit Vietnam Sentil AFC soal Kontroversi Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
Ahmed Al Kaf kala memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

PANDIT sepakbola Vietnam, Quang Huy, sentil Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) kala ikut menyoroti kontroversi wasit Ahmed Al Kaf dalam laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Menurutnya, pihak AFC sudah seharusnya memberi penjelasan mengenai kontroversi itu.

Diketahui, Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Kontroversi terjadi di pengujung pertandingan ketika Timnas Indonesia sedang unggul atas Bahrain 2-1. Wasit Ahmed Al Kaf memberikan tambahan waktu enam menit setelah waktu normal selesai.

Namun demikian, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada saat laga memasuki menit 90+9. Gol penyama kedudukan ini menjadi kontroversial karena wasit asal Oman tersebut memberikan waktu tambahan lebih dari yang sudah ditetapkan.

Timnas Indonesia beserta federasi (PSSI) pun memberikan reaksi keras terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf. PSSI bahkan sudah mengirimkan surat kepada AFC mengenai kejadian tersebut.

Quang Huy berpendapat AFC sudah seharusnya memberikan penjelasan secara rinci untuk menunjukkan integritasnya sebagai konfederasi sepakbola Asia. Jika memang salah, AFC dinilainya seharunys meminta maaf.

“Misalnya di pertandingan ini, kalau wasit benar atau salah harus ada jawaban, kalau salah harus ada permintaan maaf seperti di Liga Inggris. Sepak bola Asia terkadang mengalami stagnasi, jadi kita harus belajar dari Barat untuk berkembang,” kata Quang Huy, dilansir dari Soha VN, Jumat (18/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179027/erick_thohir-Aaz8_large.jpg
Erick Thohir: PSSI Takkan Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia dalam Waktu Dekat Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635831/adrenalin-rivalitas-dan-rekor-gfc-for-revenge-buktikan-tinju-indonesia-bangkit-yhe.webp
Adrenalin, Rivalitas, dan Rekor! GFC For Revenge Buktikan Tinju Indonesia Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Fakta di Balik Penolakan Atlet Israel: Bawa Senjata dan Pasukan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement