Pandit Vietnam Sentil AFC soal Kontroversi Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

PANDIT sepakbola Vietnam, Quang Huy, sentil Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) kala ikut menyoroti kontroversi wasit Ahmed Al Kaf dalam laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Menurutnya, pihak AFC sudah seharusnya memberi penjelasan mengenai kontroversi itu.

Diketahui, Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

Kontroversi terjadi di pengujung pertandingan ketika Timnas Indonesia sedang unggul atas Bahrain 2-1. Wasit Ahmed Al Kaf memberikan tambahan waktu enam menit setelah waktu normal selesai.

Namun demikian, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada saat laga memasuki menit 90+9. Gol penyama kedudukan ini menjadi kontroversial karena wasit asal Oman tersebut memberikan waktu tambahan lebih dari yang sudah ditetapkan.

Timnas Indonesia beserta federasi (PSSI) pun memberikan reaksi keras terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf. PSSI bahkan sudah mengirimkan surat kepada AFC mengenai kejadian tersebut.

Quang Huy berpendapat AFC sudah seharusnya memberikan penjelasan secara rinci untuk menunjukkan integritasnya sebagai konfederasi sepakbola Asia. Jika memang salah, AFC dinilainya seharunys meminta maaf.

“Misalnya di pertandingan ini, kalau wasit benar atau salah harus ada jawaban, kalau salah harus ada permintaan maaf seperti di Liga Inggris. Sepak bola Asia terkadang mengalami stagnasi, jadi kita harus belajar dari Barat untuk berkembang,” kata Quang Huy, dilansir dari Soha VN, Jumat (18/10/2024).