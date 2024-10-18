Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback, Badai Pasifik Menang 3-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:50 WIB
Hasil PSBS Biak vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback, Badai Pasifik Menang 3-2
PSBS Biak menang 3-2 atas Semen Padang. (Foto: Instagram/psbsofficial)
BALI PSBSK Biak menang comeback atas Semen Padang di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025, pada Jumat (18/10/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, tim berjuluk Badai Pasifik itu menang dengan skor 3-2.

Kemenangan itu pun terasa manis karena sebelumnya PSBS justru tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Namun, PSBS berhasil bangkit dan mencetak tiga gol balasan.

Dua kartu merah juga menghiasi laga tersebut yang terbagi masing-masing satu di setiap klub. Kini dengan hasil itu, PSBSK naik ke peringkat delapan dengan 12 poin. Sementara Semen Padang masih tertahan di posisi 16 dengan 4 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS Biak vs Semen Padang (instagram/psbsofficial)

PSBK Biak dan Semen Padang bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Semen Padang berhasil membuka keunggulan atas tim tuan rumah pada menit ke-39. Kepastian itu setelah Gala Pagamo berhasil memaksimalkan umpan Firman Juliansyah untuk menjadi gol.

Tim asal Sumatera Barat itu kembali di atas angin melawan PSBS Biak. Sebab, mereka mampu mencetak gol kedua yang kali ini dicetak Tin Matic pada menit ke-45.

PSBS Biak akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan dari Semen Padang. Hal itu setelah Beto Goncalves mencetak gol menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit ke-45+2.

