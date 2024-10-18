Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pasang Badan, Begini Kata Teco soal Kenzo Nambu yang Belum Unjuk Gigi di Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |04:18 WIB
Pasang Badan, Begini Kata Teco soal Kenzo Nambu yang Belum Unjuk Gigi di Bali United
Kenzo Nambu kala berlaga. (Foto: Instagram/@kenzo.nambu39)
A
A
A

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, pasang badan untuk Kenzo Nambu yang belum unjuk gigi di timnya. Sejauh ini, sang pemain itu sejauh ini baru mencetak satu gol.

Sebagaimana diketahui, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendatangkan Kenzo dari PSM Makassar. Pada musim lalu, pemain itu mencatatkan 14 gol bersama skuad Juku Eja -julukan PSM.

Kenzo Nambu

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan penurunan performa Kenzo lebih disebabkan oleh fase adaptasi. Dia menilai hal itu cukup wajar dialami oleh pemain yang baru bergabung dengan tim barunya.

“Saat pemain baru datang, mereka perlu menyesuaikan diri dengan taktik dan tim permainan. Kenzo bekerja keras, baik di latihan maupun di pertandingan,” ujar Stefano Cugurra, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636527/indra-sjafri-sambut-baik-timnas-indonesia-u23-dimaksimalkan-untuk-fifa-matchday-aci.webp
Indra Sjafri Sambut Baik Timnas Indonesia U-23 Dimaksimalkan untuk FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Tersingkir dari French Open 2025 Usai Dikalahkan Kunlavut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement