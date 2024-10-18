Pasang Badan, Begini Kata Teco soal Kenzo Nambu yang Belum Unjuk Gigi di Bali United

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, pasang badan untuk Kenzo Nambu yang belum unjuk gigi di timnya. Sejauh ini, sang pemain itu sejauh ini baru mencetak satu gol.

Sebagaimana diketahui, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendatangkan Kenzo dari PSM Makassar. Pada musim lalu, pemain itu mencatatkan 14 gol bersama skuad Juku Eja -julukan PSM.

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan penurunan performa Kenzo lebih disebabkan oleh fase adaptasi. Dia menilai hal itu cukup wajar dialami oleh pemain yang baru bergabung dengan tim barunya.

“Saat pemain baru datang, mereka perlu menyesuaikan diri dengan taktik dan tim permainan. Kenzo bekerja keras, baik di latihan maupun di pertandingan,” ujar Stefano Cugurra, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/10/2024).