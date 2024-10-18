Pelatih Anyar Madura United Tebar Janji Manis Jelang Lawan PSM Makassar

PELATIH anyar Madura United Paulo Meneses, tebar janji manis jelang melawan PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia siap membawa Madura United bangkit sehingga terus menggalakkan persiapan.

“Pertama, kami harus menang, karena tujuh laga beruntun tanpa kemenangan. Tentu kami harus menciptakan mentalitas pemenang,” kata Meneses dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/10/2024).

Pelatih asal Portugal itupun fokus untuk mematangkan persiapan laga melawan PSM Makassar. Meneses berencana meningkatkan performa dan menjaga kekompakan para pemain.

“Saya pikir, pertama, kami harus fokus meningkatkan performa pemain, dan membuat tim ini bermain secara kolektif,” ujar Meneses.