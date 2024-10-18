Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Anyar Madura United Tebar Janji Manis Jelang Lawan PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |01:08 WIB
Pelatih Anyar Madura United Tebar Janji Manis Jelang Lawan PSM Makassar
Para pemain Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

PELATIH anyar Madura United Paulo Meneses, tebar janji manis jelang melawan PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia siap membawa Madura United bangkit sehingga terus menggalakkan persiapan.

“Pertama, kami harus menang, karena tujuh laga beruntun tanpa kemenangan. Tentu kami harus menciptakan mentalitas pemenang,” kata Meneses dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/10/2024).

Paulo Meneses

Pelatih asal Portugal itupun fokus untuk mematangkan persiapan laga melawan PSM Makassar. Meneses berencana meningkatkan performa dan menjaga kekompakan para pemain.

“Saya pikir, pertama, kami harus fokus meningkatkan performa pemain, dan membuat tim ini bermain secara kolektif,” ujar Meneses.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636347/pssi-pilih-maksimalkan-timnas-indonesia-u23-dalam-fifa-matchday-november-2025-bagaimana-nasib-tim-senior-ufp.webp
PSSI Pilih Maksimalkan Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday November 2025, Bagaimana Nasib Tim Senior?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/ketu_umum_pssi_erick_thohir_tengah_menanggapi_i.jpg
Erick Thohir Turunkan Timnas Indonesia U-23 di FIFA Matchday November
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement