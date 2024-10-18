Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Curhat Pelatih Arema FC Kesulitan Cari Lawan Uji Coba di Jeda Kompetisi Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |00:05 WIB
Curhat Pelatih Arema FC Kesulitan Cari Lawan Uji Coba di Jeda Kompetisi Liga 1 2024-2025
Para pemain Arema FC kala berlatih. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PELATIH Arema FC, Joel Cornelli, curhat kesulitan cari lawan uji coba di jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Alhasil, Arema FC terpaksa melakoni internal game alias bertanding antara tim inti dan cadangan.

Joel Cornelli mengungkapkan kesulitannya mencari tim untuk beruji coba di jeda kompetisi Liga 1 saat jeda jadwal FIFA. Awalnya, Arema FC berencana untuk uji coba dengan tim Liga 2 dan Liga 3.

Arema FC

"Saya cari tim uji coba tapi sulit tim banyak Liga 2, enggak bisa Liga 3, juga enggak banyak persiapan. Jadi, dari internal game saya mau dua tim kuat, siap ke pertandingan lawan Malut," ucap Joel Cornelli, saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Oktober 2024.

Joel juga awalnya berencana beruji coba dan berlatih di Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Tetapi, karena faktor lamanya perjalanan dari Blitar ke Malang, ini membuat rencananya tak berjalan seusai harapan.

"Jadi, menurut saya uji coba harus di Blitar, karena situasi cuaca dan lapangan yang membuat inovasi, pemain sudah tahu. Tapi, kalau ke sana dua jam, ke sana dua jam balik ke sini pemain pasti capek," ucap pelatih asal Brasil ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636347/pssi-pilih-maksimalkan-timnas-indonesia-u23-dalam-fifa-matchday-november-2025-bagaimana-nasib-tim-senior-ufp.webp
PSSI Pilih Maksimalkan Timnas Indonesia U-23 dalam FIFA Matchday November 2025, Bagaimana Nasib Tim Senior?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Bukan Soal Gol, Ini yang Ditekankan Adam Alis Usai Persib Taklukkan Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement