Curhat Pelatih Arema FC Kesulitan Cari Lawan Uji Coba di Jeda Kompetisi Liga 1 2024-2025

PELATIH Arema FC, Joel Cornelli, curhat kesulitan cari lawan uji coba di jeda kompetisi Liga 1 2024-2025. Alhasil, Arema FC terpaksa melakoni internal game alias bertanding antara tim inti dan cadangan.

Joel Cornelli mengungkapkan kesulitannya mencari tim untuk beruji coba di jeda kompetisi Liga 1 saat jeda jadwal FIFA. Awalnya, Arema FC berencana untuk uji coba dengan tim Liga 2 dan Liga 3.

"Saya cari tim uji coba tapi sulit tim banyak Liga 2, enggak bisa Liga 3, juga enggak banyak persiapan. Jadi, dari internal game saya mau dua tim kuat, siap ke pertandingan lawan Malut," ucap Joel Cornelli, saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Oktober 2024.

Joel juga awalnya berencana beruji coba dan berlatih di Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Tetapi, karena faktor lamanya perjalanan dari Blitar ke Malang, ini membuat rencananya tak berjalan seusai harapan.

"Jadi, menurut saya uji coba harus di Blitar, karena situasi cuaca dan lapangan yang membuat inovasi, pemain sudah tahu. Tapi, kalau ke sana dua jam, ke sana dua jam balik ke sini pemain pasti capek," ucap pelatih asal Brasil ini.