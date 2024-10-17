Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diminta Pindah ke Oseania atau Bikin AFC Tandingan jika AFC Kabulkan Permintaan Bahrain Main di Tempat Netral

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:59 WIB
Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau buat AFC tandingan jika AFC kabulkan permintaan Bahrain. (Foto: NOC Indonesia)
TIMNAS Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan jika AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan itu disuarakan pandit ternama Indonesia, Justinus Lhaksana, di akun X-nya, @CoachJustinL.

“Kalo AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania aja, atau bikin AFC Tandingan dan isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non TimTeng lobby FIFA agar AFC dibagi 2,” tulis @CoachJustinL.

Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

(Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

Permintaan ini disuarakan atas kekesalan Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- kepada negara-negara Asia Barat yang kerap diuntungkan AFC. Terbaru, AFC tidak menggubris surat protes yang diajukan PSSI terkait kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf di laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Laga Bahrain vs Indonesia memang menimbulkan kontroversi. Wasit Ahmed Al Kaf memberikan tambahan waktu yang tidak seharusnya mengagalkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain.

Alhasil, netizen Indonesia mengamuk. Mereka menyerang Instagram Federasi Sepakbola Bahrain, Oman, wasit Ahmed Al Kaf sampai sejumlah pemain Timnas Bahrain. Paham mendapatkan serangan, BFA pun melakukan tindakan.

Dengan dalih menjaga keselamatan para pemainnya, BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral. Hal itu sudah mereka suarakan di laman resmi maupun media sosial resmi BFA.

