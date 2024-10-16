Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab PSSI-nya Bahrain Minta Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Digelar di Tempat Netral

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:00 WIB
Penyebab PSSI-nya Bahrain Minta Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Digelar di Tempat Netral
PSSI-nya Bahrain meminta laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain dimainkan di tempat netral (Foto: Instagram/@bahrainfa)
A
A
A

PENYEBAB PSSI-nya Bahrain (Bahrain FA) minta laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain digelar di tempat netral akhirnya terungkap. Mereka takut akan keamanan The Reds pada laga matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

BFA memohon FIFA dan AFC agar laga timnya melawan tim asuhan Shin Tae-yong tidak digelar di Indonesia. Hal itu karena mereka tidak merasa aman jika laga digelar di sana.

Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Skuad Garuda akan berjumpa Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga itu diagendakan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Permohohon BFA untuk laga itu dipindah dari Indonesia karena saat ini mendapatkan ancaman yang diduga dari suporter Tanah Air. Hal itu imbas pertemuan kedua tim yang berkesudahan dengan skor 2-2, pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Manama.

Sebenarnya, Skuad Garuda selangkah lagi meraih kemenangan dalam laga tersebut, tetapi Bahrain mencetak gol balasan pada menit ke-90+9. Suporter menduga tuan rumah bermain mata dengan wasit Ahmed Al Kaf karena tambahan waktu yang diberikan enam menit, tetapi tidak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit kesembilan.

Selepas laga itu, BFA mendapatkan sorotan oleh netizen Indonesia di media sosial. Federasi itu pun mengklaim mendapatkan berbagai ancaman sampai upaya serangan cyber.

Halaman:
1 2
      
