Arya Sinulingga Beber Langkah PSSI Usai Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China, Shin Tae-yong Ikut Dievaluasi

Exco PSSI Arya Sinulingga bicara soal langkah ke depan usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, membeberkan langkah yang akan diambil usai Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Timnas China. Ia memastikan federasi akan terus mendukung awak Skuad Garuda selama Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Arya mengatakan Tim Merah Putih harus berbenah diri setelah mengalami kekalahan itu. Ia pastikan PSSI akan melakukan sederet evaluasi untuk tim asuhan Shin Tae-yong tersebut.

"Kami akan evaluasi menyeluruh. Di mana masalahnya. Apa ada yang kurang. Apa ada pemain naturalisasi kurang di mana. Kami akan support pemain," kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Rabu (16/10/2024).

"Di sisi lain kami akan support hal-hal nonteknis. Di samping itu juga ada evaluasi dari BTN (Badan Timnas Indonesia)," tambah pria berkacamata itu.