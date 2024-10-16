Kata-Kata Pelatih Timnas China Usai Bungkam Timnas Indonesia 2-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026

QINGDAO – Tim Nasional (Timnas) China berhasil memberikan Timnas Indonesia kekalahan perdana di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pelatih China, Branko Ivankovic, kemenangan itu terjadi karena pihaknya sudah mempelajari gaya permainan Garuda.

Timnas China berhasil memetik kemenangan atas Indonesia 2-1 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Team Dragons -julukan Timnas China- langsung mencuri dua gol pada babak pertama lewat Behram Abduweli (21’), dan Zhang Yuning (44’). Sedangkan, Skuad Garuda hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan Thom Haye (86’).

Selepas pertandingan, Ivankovic merasa senang bisa meredam permainan tim besutan Shin Tae-yong. Pelatih asal Kroasia itu mengaku sudah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia dan membuat skema khusus untuk meredamnya.

“Sebelum pertandingan, kami mempelajari gaya dan formasi bermain Indonesia, dan membuat pengaturan yang sesuai,” kata Ivankovic dikutip dari NetEase, Rabu (16/10/2024).

Eks pelatih Dinamo Zagreb itu mengungkapkan, salah satu kunci meraih kemenangan adalah menekan para pemain Timnas Indonesia. Dengan begitu, Skuad Garuda sulit untuk memiliki ruang untuk mencetak gol balasan.