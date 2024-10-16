Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Pelatih Timnas China Usai Bungkam Timnas Indonesia 2-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |07:52 WIB
Kata-Kata Pelatih Timnas China Usai Bungkam Timnas Indonesia 2-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic. (Foto: Instagram/ivankovic_branko)
A
A
A

QINGDAO – Tim Nasional (Timnas) China berhasil memberikan Timnas Indonesia kekalahan perdana di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pelatih China, Branko Ivankovic, kemenangan itu terjadi karena pihaknya sudah mempelajari gaya permainan Garuda.

Timnas China berhasil memetik kemenangan atas Indonesia 2-1 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Team Dragons -julukan Timnas China- langsung mencuri dua gol pada babak pertama lewat Behram Abduweli (21’), dan Zhang Yuning (44’). Sedangkan, Skuad Garuda hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan Thom Haye (86’).

Selepas pertandingan, Ivankovic merasa senang bisa meredam permainan tim besutan Shin Tae-yong. Pelatih asal Kroasia itu mengaku sudah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia dan membuat skema khusus untuk meredamnya.

Timnas Indonesia vs China (AFC)

“Sebelum pertandingan, kami mempelajari gaya dan formasi bermain Indonesia, dan membuat pengaturan yang sesuai,” kata Ivankovic dikutip dari NetEase, Rabu (16/10/2024).

Eks pelatih Dinamo Zagreb itu mengungkapkan, salah satu kunci meraih kemenangan adalah menekan para pemain Timnas Indonesia. Dengan begitu, Skuad Garuda sulit untuk memiliki ruang untuk mencetak gol balasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/real_madrid_jude_bellingham_arda_guler.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Tumbangkan Juventus, Liverpool dan Chelsea Pesta Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement