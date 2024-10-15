Jiwa Kepemimpinan Jay Idzes Banjir Pujian, Netizen: Kapten Timnas Indonesia Tidak Ada Obatnya!

JIWA kepemimpinan Jay Idzes di Timnas Indonesia banjir pujian dan terus jadi sorotan. Kapten Timnas Indonesia itu dinilai tampil apik hingga tidak ada obatnya oleh netizen Indonesia.

Ya, netizen semakin kagum dengan jiwa kepemimpinan Jay Idzes sebagai kapten Timnas Indonesia. Sebab, pemain itu selalu punya cara membangkitkan semangat timnya dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Belum lama ini, Jay Idzes pun mengunggah foto di laman Instagram pribadinya yang menampilkan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat melawan Bahrain. Laga itu diketahui berkesudahan 2-2.

Dalam unggahan itu, Jay menyertakan kata-kata motivasi agar timnya dapat segera bangkit. Sebab, skuad Garuda bertekad meraih kemenangan perdana di laga berikutnya.

Unggahan itu pun sudah disukai 450 ribu pengguna Instagram. Tidak hanya itu, kolom komentar dipenuhi 25 ribu respons dengan berbagai tanggapan.

"Kapten Timnas Indonesia tidak ada obatnya," tulis akun @ipendut.

"Semangat Bang Jayadi. Kami selalu mendukungmu," tulis akun @josismi88

"Kami percaya kapten," tulis akun @sondangsilalahi.

"Jangan pernah menyerah," tulis akun @zzrrashyy.