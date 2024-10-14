Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |16:49 WIB
Jadwal Siaran Langsung China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan tandang ke markas China besok malam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, China itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji memastikan timnya mengincar tiga poin di markas China. Ia menilai Timnas Indonesia yang tiba di China pada Jumat, 11 Oktober 2024 sore WIB memiliki persiapan yang matang.

Shayne Pattynama berlatih serius di China. (Foto: PSSI)

(Shayne Pattynama berlatih serius di China. (Foto: PSSI)

"Target kami adalah meraih kemenangan (di markas China). Ada empat hari sehingga ketika melawan China betul-betul siap dan target kami bisa tercapai," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 12 Oktober 2024.

Di sisi lain, pemain Timnas China Jiang Shenglong membidik kemenangan di kandang sendiri. Ia menilai Timnas China mesti memanfaatkan sekecil apa pun untuk memenangkan pertandingan.

“Melawan tim seperti ini, mungkin hanya ada satu atau dua peluang, dan itu bisa mengubah seluruh dinamika pertandingan,” kata Jiang Shenglong, Okezone mengutip dari 163.com.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan atas China akan meningkatkan mental Thom Haye dan kawan-kawan. Mental Timnas Indonesia akan terkerek saat menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178330/alex_pastoor-IlyG_large.jpg
Alasan Alex Pastoor Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178290/alex_pastoor-aWBn_large.jpg
Pesan Menyentuh Alex Pastoor Usai Terdepak dari Timnas Indonesia, Tetap Punya Kesan Baik dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178262/erick_thohir-VJXu_large.jpg
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178257/patrick_kluivert_kabarnya_telah_mendapatkan_tawaran_pekerjaan_setelah_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_pssi-0p67_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Latih Beruang Kutub hingga Tarkam Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635023/deretan-gelar-juara-jonathan-christie-emas-asian-games-hingga-denmark-open-2025-peg.webp
Deretan Gelar Juara Jonathan Christie: Emas Asian Games hingga Denmark Open 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/menpora_erick_thohir_dan_menteri_desa_pdt_yandri.jpg
Liga Desa dan Esports Akan Digelar Nasional, Kolaborasi Kemenpora dan Kemendes PDT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement