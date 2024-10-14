Jadwal Siaran Langsung China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan tandang ke markas China besok malam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

JADWAL siaran langsung China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, China itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji memastikan timnya mengincar tiga poin di markas China. Ia menilai Timnas Indonesia yang tiba di China pada Jumat, 11 Oktober 2024 sore WIB memiliki persiapan yang matang.

(Shayne Pattynama berlatih serius di China. (Foto: PSSI)

"Target kami adalah meraih kemenangan (di markas China). Ada empat hari sehingga ketika melawan China betul-betul siap dan target kami bisa tercapai," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 12 Oktober 2024.

Di sisi lain, pemain Timnas China Jiang Shenglong membidik kemenangan di kandang sendiri. Ia menilai Timnas China mesti memanfaatkan sekecil apa pun untuk memenangkan pertandingan.

“Melawan tim seperti ini, mungkin hanya ada satu atau dua peluang, dan itu bisa mengubah seluruh dinamika pertandingan,” kata Jiang Shenglong, Okezone mengutip dari 163.com.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan atas China akan meningkatkan mental Thom Haye dan kawan-kawan. Mental Timnas Indonesia akan terkerek saat menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.