HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |07:43 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di RCTI+.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di matchday keempat, skuad Garuda akan bertandang di markas Timnas China.

Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Jelang laga itu, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, berupaya membangkitkan semangat timnya. Dia berharap para pemain bisa bangkit kembali usai mendapat hasil menyesakkan kala melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C.

Diketahui, laga yang digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Keputusan kontroversial wasit Ahmed Al Kaf pun jadi sorotan besar karena menyebabkan Timnas Indonesia gagal menang.

"Satu poin terasa seperti kekalahan, sejujurnya. Akan tetapi, tidak ada gunanya mengeluh tentang hal-hal yang telah terjadi di masa lalu," kata Jay Idzes dilansir dari laman Instagram-nya, Senin (14/10/2024)

"Semangat, aatu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju. Kita akan tetap tegakkan kepala dan yang terpenting, kita akan terus maju. Kemenangan kita akan semakin manis pada akhirnya, percaya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
