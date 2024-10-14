Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Waspada Dicurangi! Wasit Omar Al Ali yang Pimpin Laga China vs Timnas Indonesia Pernah Beri Kemenangan untuk Bahrain dan China

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:52 WIB
Waspada Dicurangi! Wasit Omar Al Ali yang Pimpin Laga China vs Timnas Indonesia Pernah Beri Kemenangan untuk Bahrain dan China
Omar Al Ali akan memimpin laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
WASIT Omar Al Ali asal Uni Emirat Arab (UEA) ditunjuk AFC memimpin laga China vs Timnas Indonesia di lanjutan matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Qingdao, China, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Usut punya usut, Omar Al Ali Ternyata pernah memberikan kemenangan untuk China dan Bahrain, dua negara yang sedang bersinggungan dengan Timnas Indonesia.

Omar Al Ali pernah memimpin laga China vs Singapura di matchday keempat Grup B babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 26 Maret 2024. Dalam laga yang digelar di Tianjin Olympic Center Stadium itu, China menang 4-1 atas Singapura.

Omar Al Ali pernah membantu China dan Bahrain meraih kemenangan. (Foto: AFC)

(Omar Al Ali pernah membantu China dan Bahrain meraih kemenangan. (Foto: AFC)

Selanjutnya pada 5 September 2024, Omar Al Ali memimpin laga Australia vs Bahrain di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, Omar Al Ali memberi kartu merah kepada pemain Australia, Kusini Yingi, ketika pertandingan memasuki menit 74.

Alhasil, Australia yang harus bermain dengan 10 orang kebobolan di ujung laga dan kalah 0-1 dari Bahrain. Wasit yang satu ini beberapa kali menjadi pengadil tim asal Asia Barat, meskipun dirinya berasal dari federasi yang sama.

Medio Juni 2024, ia menjadi wasit saat Irak menang 3-1 atas Vietnam di matchday keenam Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, harapannya Omar Al Ali dapat bertindak adil di laga ini.

Jangan sampai karena kecerobohan atau kesengajaan Omar Al Ali, Timnas Indonesia lagi-lagi dirugikan saat menghadapi China. Sebelumnya pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB, Timnas Indonesia dirugikan wasit Ahmed Al Kaf saat menghadapi Bahrain di kandang lawan.

Halaman:
1 2
      
