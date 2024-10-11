Momen Rafael Struick Berlari Kencang saat Shayne Pattynama Diduga Ribut dengan Ofisial Bahrain

MOMEN Rafael Struick berlari kencang saat Shayne Pattynama diduga ribut dengan ofisial Timnas Bahrain menarik untuk diulas. Sebab, pemain Brisbane Roar itu terlihat khawatir.

Laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Berjalan sengit, pertandingan berakhir dengan skor 2-2.

Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Marhoon (15’). Indonesia lalu bangkit dan membalikkan keaadan 2-1 lewat Ragnar Oratmangoen (45+3’) dan Struick (74’).

Sayangnya, Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir. Marhoon mencocor masuk bola di mulut gawang pada menit kesembilan injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2.

Usai pertandingan, sebagian pemain langsung menyampaikan protes ke ofisial pertandingan termasuk wasit Ahmed Al Kaf. Namun, mereka sempat ditahan oleh petugas keamanan dan ofisial Bahrain yang bertugas.

Di pinggir lapangan, terlihat Shayne Pattynama berdebat dengan seorang ofisial Timnas Bahrain. Entah mengapa, adu argumen itu berlangsung sangat panas!