HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Instagram Wasit Kontroversial Ahmed Al-Kaf Menghilang Setelah Gagalkan Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |02:02 WIB
Instagram Wasit Kontroversial Ahmed Al-Kaf Menghilang Setelah Gagalkan Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain
Instagram Ahmed Al Kaf menghilang setelah merugikan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@dodo_herera)
A
A
A

INSTAGRAM wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf langsung menghilang setelah menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Terpantau akun Instagram-nya @ahmedalkaf yang memiliki followers sekira 17.000, sudah hilang dari peredaran.

Hilangnya akun di atas efek report masif yang dilakukan pencinta sepakbola Tanah Air. Report dilakukan karena Ahmed Al-Kaf dinilai memimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain secara tidak adil.

Ahmed Al-Kaf bikin keputusan kontroversial. (Foto: X/@heyfannnn)

Keputusan kontroversial pertama terjadi di babak kedua. Ia tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada Timnas Indonesia tepat di depan kotak penalti Bahrain.

Instagram Ahmed Al Kaf menghilang

Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas pemain belakang Bahrain menjegal Rafael Struick. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit asal Oman itu hanya memberikan drop ball kepada Timnas Indonesia.

Kemudian ketika pertandingan memasuki menit 90, Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu enam menit. Hanya saja di saat waktu menginjak menit 90+6, sang pengandil tak kunjung menghentikan pertandingan.

Andai saja wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas tuan rumah Bahrain. Akan tetapi, wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Marhoon di menit 90+9.

