HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

El Sosmed Justin Hubner Pernah Lepaskan Sindiran, Mees Hilgers dan Kevin Diks Kini Gabung Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:30 WIB
El Sosmed Justin Hubner Pernah Lepaskan Sindiran, Mees Hilgers dan Kevin Diks Kini Gabung Timnas Indonesia!
Kevin Diks segera gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

JUSTIN Hubner pernah melepaskan sindiran medio Juni 2024. Saat itu, ia menyindir para pemain keturunan yang dulunya menolak dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) kini tertarik gabung Timnas Indonesia.

“Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami bermain dengan bagus dan ingin bergabung. Orang-orang lucu,” tulis pemain yang Dijuluki netizen Indonesia sebagail El Sosmed itu di stories Instagram-nya yang eksklusif @justinhubner5.

Justin Hubner panik Mees Hilgers dan Kevin Diks gabung Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@justinhubner5)

(Justin Hubner panik Mees Hilgers dan Kevin Diks gabung Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Banyak yang beranggapan, sindiran Justin Hubner ditujukan kepada Kevin Diks. Sebab, pesepakbola 28 tahun ini pernah menolak dinaturalisasi pada 2022 ketika PSSI melakukan proses kepada Jordi Amat dan Sandy Walsh.

Namun, di tahun 2024, pemain FC Copenhagen ini memberi sejumlah kode siap dinaturalisasi menjadi WNI. Kode itu terlihat dari Kevin Diks yang sering menyukai unggahan Erick Thohir dan Timnas Indonesia.

Sampai akhirnya Kevin Diks kencang dirumorkan segera mendapatkan paspor Indonesia. Sebab, Kamis (10/10/2024) sore WIB, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini tiba di Jakarta. Disinyalir, Kevin Diks akan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjalani proses naturalisasi.

Di saat Kevin Diks segera menjalani proses, lain halnya dengan Mees Hilgers. Bek 23 tahun ini sudah mendapatkan paspor Indonesia dan segera menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain, Kamis (10/10/2024) malam WIB.

