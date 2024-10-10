Tak Meremehkan, Pelatih Bahrain Puji Cara Main Timnas Indonesia Bagus

MANAMA - Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, pantang anggap remeh Timnas Indonesia jelang bentrok dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menyebut laga tersebut akan berjalan sulit karena Skuad Garuda memiliki cara bermain yang bagus.

Dilmun’s Warriors akan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Menatap laga itu, Talajic sudah menyiapkan skuadnya semaksimal mungkin untuk bisa meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri.

Tapi, ia juga enggan memandang sebelah mata Timnas Indonesia. Pasalnya, Skuad Garuda dinilai bukan tim yang mudah dikalahkan. Pelatih asal Bosnia & Herzegovina itu melihat permainan pasukan Shin Tae-yong kala menahan Timnas Arab Saudi (1-1) dan Timnas Australia (0-0).

“Kami telah mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin. Kami berharap bisa memainkan pertandingan yang bagus,” kata Talajic, dilansir dari GDN Online, Kamis (10/10/2024).

“Ini tidak akan mudah, dan kami menghormati lawan kami,” imbuh pria berusia 59 tahun itu.

“Mereka (Timnas Indonesia) menunjukkan dalam dua pertandingan pertama cara bermain yang bagus dan hanya kebobolan satu gol,” tukas Talajic.