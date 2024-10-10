Media Bahrain Soroti Akun Instagram Timnas Indonesia, Latihan Asuhan Shin Tae-yong Hanya Bercanda dan Main-main

Egy Maulana Vikri tertawa dalam latihan Timnas Indonesia yang dianggap media Bahrain hanya main-main (Foto: PSSI)

MEDIA Bahrain ternyata menyoroti akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia. Mereka menilai latihan Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong hanya bercanda dan main-main!

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bahrain dalam matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu dijadwalkan berlangsung Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB di Stadion Nasional Bahrain, Manama.

Menariknya, skuad Timnas Indonesia sudah sekira sepekan berada di Bahrain, terutama mereka yang berasal dari Liga 1. Sementara, personel baru lengkap pada Selasa 8 Oktober 2024.

Selama satu pekan itu, awak media di Bahrain ternyata memantau gerak-gerik Timnas Indonesia lewat akun Instagram @timnasindonesia. Mereka terheran-heran anak asuh Shin Tae-yong terlihat bercanda dan main-main. BACA JUGA: Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tinggalkan Malaysia!

"Kami mengikuti media sosial Timnas Indonesia beberapa hari terakhir dan juga saat tiba di Bahrain,” kata seorang jurnalis.

“Kami lihat latihannya dalam video yang diunggah, dan aku melihat itu latihan yang main-main, bukan fokus pada pertandingan," sambungnya.