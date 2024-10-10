Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Jepang vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Simak jadwal dan link live streaming Timnas Arab Saudi vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: X/@SaudiNT_EN)

JEDDAH – Jadwal dan link live streaming Timnas Jepang vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB.

Kedua tim saat ini menguasai Klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang bertakhta di puncak dengan nilai sempurna dari dua laga.

Samurai Biru bahkan belum kemasukan dari dua pertandingan yang dilakoni! Anak asuh Hajime Moriyasu mencetak 12 gol tanpa kebobolan usai menang 7-0 atas Timnas China dan 5-0 lawan Timnas Bahrain.

Di sisi lain, Arab Saudi mengawali kiprahnya tidak dengan mengilap. The Green Falcons ditahan Timnas Indonesia 1-1 pada laga pertama. Kemudian, mereka menang 2-1 atas China di kandang lawan.

Momentum positif itu coba untuk dijaga Jepang dan Arab Saudi. Khusus bagi anak asuh Roberto Mancini, laga kandang ini wajib dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih poin.

Jika menang, maka Arab Saudi akan menghuni puncak klasemen mengangkangi Jepang. Saat ini, mereka mengumpulkan empat angka. Kemenangan akan menambah koleksi menjadi tujuh poin.