Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JADWAL dan link live streaming RCTI+ laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut patut disaksikan mengingat sangat penting untuk menjaga kans skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia bertengger di posisi keempat pada Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong tepatnya memiliki dua poin dari dua pertandingan awal melawan Arab Saudi dan Australia.

Hasil tersebut pun terbilang baik karena Timnas Indonesia tak kehilangan poin sama sekali meski lawan mereka di dua laga awal Grup C adalah tim-tim terkuat di Asia. Namun, tetap saja Timnas Indonesia membutuhkan hasil kemenangan untuk menjaga kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via finis dua besar di Grup C.

Andai gagal mengincar dua besar pun, harapannya Timnas Indonesia tetap bisa finis ketiga atau keempat. Sebab dua posisi itu akan membuat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sementara posisi kelima dan keenam dipastikan langsung gugur. Grup C sendiri berisikan Timnas Indonesia, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang.

Di antara kelima lawan Timnas Indonesia di Grup C, Bahrain mungkin menjadi salah satu tim yang bisa dikalahkan Timnas Indonesia. Karena itu, Shin Tae-yong harus benar-benar memanfaatkan laga di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Bahrain, pada Kamis (10/10/2024), dengan baik.