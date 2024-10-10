5 Istri Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Atlet Berprestasi

Jennifer Bachdim termasuk istri pemain keturunan Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan (Foto: Instagram/@ibachdim)

BERIKUT lima istri pemain keturunan Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya punya prestasi mentereng di bidangnya.

Kehadiran belahan jiwa bisa membuat seorang pesepakbola tampil dengan motivasi ekstra. Wajar bila mereka kerap memilih pasangan yang dapat membuat hati nyaman karena paras cantiknya.

Siapa saja lima istri pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

5. Mina Pattynama – Shayne Pattynama





Pasangan ini baru saja melangsungkan pernikahan pada musim panas 2024. Mina diketahui memiliki darah keturunan dari Timur Tengah.

Tidak banyak informasi yang diketahui tentang istri Shayne Pattynama tersebut. Hanya saja, Mina memiliki kulit dan paras yang eksotis.

4. Melissa Cardona – Jordi Amat





Pasangan ini sudah cukup lama memadu kasih. Bahkan, Amat dan Cardona telah dikaruniai seorang putra hasil buah cintanya.

Perempuan asal Spanyol itu selalu setia menemani pasangannya ke mana pun. Wajah cantiknya mampu memikat hati Jordi Amat.