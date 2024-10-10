Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Istri Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Atlet Berprestasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |04:44 WIB
5 Istri Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Atlet Berprestasi
Jennifer Bachdim termasuk istri pemain keturunan Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan (Foto: Instagram/@ibachdim)
A
A
A

BERIKUT lima istri pemain keturunan Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya punya prestasi mentereng di bidangnya.

Kehadiran belahan jiwa bisa membuat seorang pesepakbola tampil dengan motivasi ekstra. Wajar bila mereka kerap memilih pasangan yang dapat membuat hati nyaman karena paras cantiknya.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Siapa saja lima istri pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Mina Pattynama – Shayne Pattynama

Shayne Pattynama dan Mina Pattynama

Pasangan ini baru saja melangsungkan pernikahan pada musim panas 2024. Mina diketahui memiliki darah keturunan dari Timur Tengah.

Tidak banyak informasi yang diketahui tentang istri Shayne Pattynama tersebut. Hanya saja, Mina memiliki kulit dan paras yang eksotis.

4. Melissa Cardona – Jordi Amat

Jordi Amat dan Melissa Cardona

Pasangan ini sudah cukup lama memadu kasih. Bahkan, Amat dan Cardona telah dikaruniai seorang putra hasil buah cintanya.

Perempuan asal Spanyol itu selalu setia menemani pasangannya ke mana pun. Wajah cantiknya mampu memikat hati Jordi Amat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249/pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177234/erick_thohir_irit_bicara_mengenai_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-yzHI_large.jpg
Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177222/istana_lewat_mensesneg_prasetyo_hadi_mengomentari_pemecatan_patrick_kluivert-asB8_large.JPG
Kata Istana soal Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177197/pengamat_sepakbola_tidak_kaget_patrick_kluivert_dipecat_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-l5fb_large.jpg
Pengamat Tidak Kaget Patrick Kluivert Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Pelajaran Mahal buat PSSI!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1632913/media-cup-2025-rizky-ridho-ramaikan-mini-soccer-antarjurnalis-inews-media-group-bersaing-jadi-yang-terbaik-wpv.webp
Media Cup 2025: Rizky Ridho Ramaikan Mini Soccer Antar-jurnalis, iNews Media Group Bersaing Jadi yang Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/erick_thohir.jpg
Drama di Timnas! Kluivert Dipecat, Erick Thohir Janji Bicara 2 Hari Lagi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement