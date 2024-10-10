Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persita Tangerang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |02:53 WIB
Bali United Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persita Tangerang
Bali United terus bersiap jelang menghadapi Persita Tangerang (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR - Bali United kembali melanjutkan persiapan untuk menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Pelatih Stefano Cugurra mengatakan para pemain kembali berlatih setelah libur empat hari.

Bali United akan berhadapan dengan Persita Tangerang di pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 20 Oktober mendatang.

Malut United vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Saat ini, kompetisi sedang rehat mengikuti jeda internasional FIFA. Semua tim, termasuk Bali United, tetap melakukan persiapan untuk menghadapi pekan kedelapan.

Teco mengatakan Serdadu Tridatu sudah selesai dari libur. Kini, persiapan kembali dimatangkan menjelang bersua Persita.

"Situasi bagus bisa berikan waktu libur buat pemain untuk bisa refresh diri. Saat kembali latihan, mereka bisa kembali fokus mengikuti program latihan tim," kata Teco dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (10/10/2024).

Menariknya, Bali United akan berstatus sebagai tim tandang dalam laga mendatang. Hal ini dikarenakan markas milik Persita di Tangerang sedang direnovasi.

Halaman:
1 2
      
