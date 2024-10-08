Mulai Menggila Bareng Bali United, Everton Nascimento: Saya Menunggu Momen Ini

GIANYAR – Everton Nascimento mulai menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang haus gol di Bali United. Sebab, ia berhasil mencetak dua gol saat Serdadu Tridatu menang 3-2 atas Barito Putera dalam pekan ketujuh Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada pekan lalu.

Dalam laga-laga sebelumnya, Everton memang cukup kesulitan mencetak gol perdananya untuk Bali United. Padahal, ia mampu melakukan tembakan sebanyak tujuh kali dan empat tepat sasaran.

Everton mengatakan cukup bahagia akhirnya dapat berkontribusi dengan mencetak gol untuk Bali United. Ia menilai golnya itu pun berkat kerja sama antara pemain timnya.

“Saya sangat senang menunggu momentum ini mencetak gol. Namun, Bali United bukan soal saya, atau Privat (Mbarga), atau (Adilson) Maringa, tetapi kami adalah tim,” kata Everton dilansir dari laman PT LIB, Selasa (8/10/2024).

Mantan pemain PSM Makassar itu akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga bersama Bali United. Hal itu agar mereka bisa mengunci kemenangan demi kemenangan dalam setiap laga.

“Hal terpenting adalah kami bisa memberikan yang terbaik buat Bali United,” kata Everton.