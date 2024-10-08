Arema FC Fokus Pemulihan Fisik saat Jeda Liga 1 2024-2025

MALANG – Arema FC kembali berlatih meski Liga 1 2024-2025 memasuki masa jeda internasional. Namun, sesi ini difokuskan untuk mengembalikan fisik pemain.

Pelatih Joel Cornelli mengungkapkan, sudah menyusun jadwal program latihan yang berfokus pada peningkatan fisik dan taktik selama jeda ini. Ia ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

“Kami harus memanfaatkan waktu jeda dengan sebaik mungkin,” Cornelli, usai latihan pada Senin 7 Oktober 2024.

Pria asal Brasil ini menuturkan, pihaknya akan memperbaiki beberapa kekurangan. Fokus sepenuhnya diberikan jelang laga kontra Malut United FC pada 19 Oktober 2024.

“Empat hari pertama, mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kami akan lebih fokus pada bagian fisik dan adaptasi pemain yang kembali menjalani latihan,” terang Cornelli.

Selain itu, Arema FC juga telah merencanakan laga uji coba sebagai bagian dari persiapan. Tujuan utama dari laga itu adalah untuk menjaga kondisi para pemain agar tetap dalam performa baik dan terbiasa dengan atmosfer pertandingan.