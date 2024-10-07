Ada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Shin Tae-yong Bakal Punya Banyak Opsi di Timnas Indonesia

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, menyambut kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijnders akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di Timnas Indonesia.

Hilgers dan Reijnders sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan China pada lanjutan grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di dua laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung.

Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijnders bakal membuat Timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Dengan hadirnya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pastinya akan membuat kekuatan Timnas Indonesia bertambah,” kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 5 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran dua pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan.

“Kehadiran dua pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya,” tutur Kesit.