Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Shin Tae-yong Bakal Punya Banyak Opsi di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |03:28 WIB
Ada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Shin Tae-yong Bakal Punya Banyak Opsi di Timnas Indonesia
Mees Hilgers segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, menyambut kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijnders akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di Timnas Indonesia.

Hilgers dan Reijnders sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan China pada lanjutan grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di dua laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung.

Mees Hilgers

Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijnders bakal membuat Timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Dengan hadirnya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pastinya akan membuat kekuatan Timnas Indonesia bertambah,” kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 5 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran dua pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan.

“Kehadiran dua pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya,” tutur Kesit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176572/patrick_kluivert_tetap_timnas_indonesia_jika_lawan_malaysia_pada_november_2025_patrickkluivert9-O7fl_large.jpg
PSSI Tak Perlu Pecat Patrick Kluivert Asalkan Timnas Indonesia Lawan Malaysia pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176570/timnas_indonesia_diprediksi_jalani_laga_uji_coba_pada_november_2025_pssi-oTJV_large.jpg
5 Calon Lawan Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert pada November 2025, Nomor 1 Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176565/patrick_kluivert_diyakini_segera_dipecat_pssi_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_patrickkluivert9-ASKz_large.jpg
Orang Belanda Optimistis Patrick Kluivert Dipecat Timnas Indonesia dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176460/dean_james-8Xh6_large.jpg
Dean James: Mengakhiri Perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia Menyakitkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/para_pemain_cape_verde.jpg
Daftar 22 Negara Lolos Piala Dunia 2026, Terkini Cape Verde Cetak Sejarah 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement