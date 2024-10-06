Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pohang Steelers vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024: Main Tak Sampai 10 Menit, Pratama Arhan Cs Ditahan 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |16:15 WIB
Hasil Pohang Steelers vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024: Main Tak Sampai 10 Menit, Pratama Arhan Cs Ditahan 1-1
Pemain Suwon FC, Pratama Arhan. (Foto: Instagram/suwonfc)
POHANG Suwon FC sukses merebut satu poin dari markas Pohang Steelers di laga lanjutan Liga Korea Selatan 2024, pada Minggu (6/10/2024) sore WIB. Bermain di Pohang Steel Yard, Korea Selatan, tim yang diperkuat Pratama Arhan itu tepatnya tertahan 1-1 oleh tim tuan rumah.

Arhan sendiri akhirnya kembali dipercaya pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong setelah sebelumnya sempat tampil mengecewakan. Dimainkan di menit ke-90, bek Timnas Indonesia itu setidaknya bermain selama tujuh menit, yang mana itu adalah menit-menit injury time.

Penampilan Arhan itu lantas menjadi pertandingan keduanya bersama Suwon FC. Sebelumnya, debut Pratama Arhan bersama Suwon FC tak berjalan manis.

Sebab Arhan langsung terkena kartu merah ketika baru bermain selama tiga menit di laga debutnya bersama Suwon. Saat itu, Suwon bermain melawan Jeju United dan kalah dengan skor 0-1.

Pratama Arhan

Kini Arhan bermain sedikit lebih lama. Meski baru dimainkan pada menit ke-90 untuk menggantikan peran Lee Jae-won, Arhan setidaknya mendapatkan menit bermain selama tujuh menit sebelum laga benar-benar berakhir.

Halaman:
1 2
      
