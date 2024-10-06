Hasil Sepakbola Semalam: Real Madrid vs Villarreal 2-0, Inter Milan vs Torino 3-2

HASIL sepakbola semalam akan diulas dalam artikel ini. Real Madrid vs Villarreal berakhir 2-0, sementara skor 3-2 mengakhiri laga Inter Milan vs Torino.

Ya, sederet laga seru tersaji selama. Salah satunya ada pertandingan klub raksasa Spanyol, Real Madrid, yang menghadapi Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu, pada Minggu (6/10/2024) dini hari WIB.

Los Blancos -julukan Real Madrid- tampil apik dalam laga ini sehingga sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat aksi Federico Valverde. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Luka Modric.

Setelah itu, Madrid kesulitan menambah keunggulannya. Sejumlah peluang yang didapat gagal dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya laga babak pertama berakhir dengan skor 1-0.

Di babak kedua, Madrid masih intens menggempur pertahanan tim tamunya. Tetapi, Villarreal memiliki pertahanan yang kukuh.

Baru pada menit ke-73, usaha Real Madrid akhirnya membuahkan hasil manis. Kali ini, Vinicius Jr yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Valverde. Setelah itu, tak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Madrid pun menang dengan skor 2-0.

Hasil ini membuat Madrid masih tertahan di urutan kedua pada klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Mereka telah mengemas 21 poin dari 9 laga yang dijalani. Perolehan poin Madrid sama dengan Barcelona yang ada di puncak klasemen, tetapi baru menjalani 8 pertandingan.

Beralih ke Liga Italia 2024-2025, semalam juga ada laga seru yang mempertemukan Inter Milan vs Torino. Berlaga di Giuseppe Meazza, Minggu (6/10/2024) dini hari WIB, Inter menang tipis dengan skor 3-2.

Ya, duel sengit tersaji saat Inter Milan menjamu Torino. Padahal, Torino bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-20 karena Gullermo Maripan dikartu merah wasit usai melakukan tekel berbahaya kepada Marcus Thuram.

Unggul jumlah pemain, Inter bisa langsung membuka keran golnya. Marcus Thuram yang membuat awal penampilan yang apik pun mencetak brace alias dua gol di pertengahan babak pertama. Golnya pada menit ke-25 dan 35 membawa Inter unggul 2-0.