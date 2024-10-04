Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa Banjir Dukungan karena Disebut Kalah Tajam dari Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:34 WIB
Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa Banjir Dukungan karena Disebut Kalah Tajam dari Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta
Boaz Solossa banjir dukungan dari pencinta Timnas Indonesia. (Foto: X/@PSSI)
A
A
A

LEGENDA Timnas Indonesia, Boaz Solossa, banjir dukungan karena disebut kalah tajam dari Hokky Caraka dan Ramadhan Sananta. Semua bermula dari unggahan akun X @footballinanews yang merindukan empat penyerang tajam milik Timnas Indonesia, yakni Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Kurniawan Dwi Yulianto dan Boaz Solossa.

“Bayangkan jika para legenda ini masih bermain. Tipe penyerang Timnas Indonesia yang saat ini tengah dicari,” tulis akun @footballinanews.

Momen Boaz Solossa diremehkan. (Foto: X/@nguncikosan)

(Momen Boaz Solossa diremehkan. (Foto: X/@nguncikosan)

Unggahan ini pun mendapat respons dari akun X @nguncikosan. Akun ini meragukan kapasitas Boaz Solossa yang disandingkan dengan tiga pesepakbola legenda Indonesia tersebut.

“Boaz sebagus itu? Ane juga ngikutin permainannya mulai 2007-an. Tapi, kayaknya levelnya belum masuk deh, karena dari staminanya (main pressing), terus pergerakan tanpa bola, pass and move, kualitas passing, kayalnya masih belum levelnya. Kalau soal finishing Sananta sama Hokky juga ganas di Liga 1,” tulis akun @nguncikosan.

Komentar inilah yang membuat para netizen lain bersuara. Mayoritas dari mereka tak terima Boaz Solossa disebut kalah level dari Ramadhan Sananta dan Hokky Caraka, dua pemain yang masuk kategori baru di level profesional.

“Seriusan nge-compare Boaz sama Hokky & Sananta? Ngomong gini liat data statistik enggak sih?,” tulis akun @Ichsnrauf sambil menampilkan statistik Boaz Solossa yang tajam sejak usia muda.

“Bro membandingkan Boaz yang di masa primenya mencetak lebih dari 20 gol tiap musim dengan Hokky dan Sananta yg nyetak gol aja tidak konsisten,” sambung akun @rizkyabdul1998.

