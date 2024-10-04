Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Bahrain: Eliano Reijnders Antusias Jelang Debut Bersama Skuad Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |02:04 WIB
Timnas Indonesia vs Bahrain: Eliano Reijnders Antusias Jelang Debut Bersama Skuad Garuda
Eliano Reijnders tak sabar untuk debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/Eliano Reijnders)
ELIANO Reijnders mengaku sudah tidak sabar segera debut membela Timnas Indonesia dalam putaran ketiga Kualitikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain PEC Zwolle itu mengklaim siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Eliano Reijnders bersama dengan Mees Hilgers baru saja mendapat status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Proses perpindahan federasi kedua pemain juga sudah selesai dilakukan.

Eliano mengatakan bahwa menjadi sebuah kebanggaan akan segera membela Timnas Indonesia. Dia pun sangat senang mendapatkan panggilan tim asuhan Shin Tae-yong itu untuk face Grup F putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam lanjutan fase Grup C periode Oktober, Timnas Indonesia diperkuat 27 pemain untuk dua laga tandang. Dua laga itu saat mereka berjumpa Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024 dan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024.

"Pertama kalinya dipanggil dalam skuad Timnas Indonesia, saya sangat bangga,"kata Elinao dilansir dari Instagram pribadinya @eliano.r, Rabu (2/10/2024).

Pemain berusia 23 tahun itu mengaku tidak sabar menantikan saat-saat mengenakan jersey Timnas Indonesia saat turun laga. Hal itu membuatnya sangat antusias karena tinggal menunggu waktu akan segera memainkan debutnya dengan Tim Merah-Putih.

Halaman:
1 2
      
