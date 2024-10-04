Lewatkan Banyak Laga Liga 1 2024-2025, Dony Tri Pamungkas Rindu Main Bersama Persija Jakarta

JAKARTA - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas kini sudah dikembalikan ke Persija Jakarta usai gelaran Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Karena turnamen itu, Dony Tri pun kini sangat rindu dengan Persija, apalagi ia melewatkan banyak laga karena harus berjuang bersama Garuda Nusantara.

Perjuangan pemain berusia 19 tahun itu bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia U-20- berbuah manis karena timnya lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu setelah mereka menjadi juara Grup F dengan tujuh poin.

Kini, Dony Tri memang sudah mulai berlatih kembali bersama tim asuhan Carlos Pena itu di Persija Training Center di Sawangan, Depok, Kamis (3/10/2024). Saat ini Persija memang baru latihan perdana setelah berlibur selama tiga hari.

Pemain asal Boyolali itu mengatakan sangat antusias dapat berlatih kembali bersama tim kebanggan The Jakmania tersebut. Pasalnya, dia bisa berinteraksi dengan rekan-rekan setimnya.

"Pastinya senang bisa bertemu rekan-rekan dan tim pelatih," kata kata Dony dilansir dari laman Persija, Jumat (4/10/2024).

Dony Tri Pamungkas mengatakan sangat ingin kembali bermain bersama Persija lagi dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Namun, ia terpaksa harus menunggu lebih lama karena sedang ada jeda internasional.