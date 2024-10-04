Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lewatkan Banyak Laga Liga 1 2024-2025, Dony Tri Pamungkas Rindu Main Bersama Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:59 WIB
Lewatkan Banyak Laga Liga 1 2024-2025, Dony Tri Pamungkas Rindu Main Bersama Persija Jakarta
Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas kini sudah dikembalikan ke Persija Jakarta usai gelaran Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Karena turnamen itu, Dony Tri pun kini sangat rindu dengan Persija, apalagi ia melewatkan banyak laga karena harus berjuang bersama Garuda Nusantara.

Perjuangan pemain berusia 19 tahun itu bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia U-20- berbuah manis karena timnya lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu setelah mereka menjadi juara Grup F dengan tujuh poin.

Kini, Dony Tri memang sudah mulai berlatih kembali bersama tim asuhan Carlos Pena itu di Persija Training Center di Sawangan, Depok, Kamis (3/10/2024). Saat ini Persija memang baru latihan perdana setelah berlibur selama tiga hari.

Pemain asal Boyolali itu mengatakan sangat antusias dapat berlatih kembali bersama tim kebanggan The Jakmania tersebut. Pasalnya, dia bisa berinteraksi dengan rekan-rekan setimnya.

Dony Tri Pamungkas

"Pastinya senang bisa bertemu rekan-rekan dan tim pelatih," kata kata Dony dilansir dari laman Persija, Jumat (4/10/2024).

Dony Tri Pamungkas mengatakan sangat ingin kembali bermain bersama Persija lagi dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Namun, ia terpaksa harus menunggu lebih lama karena sedang ada jeda internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631209/rudianto-manurung-kembali-terpilih-secara-aklamasi-pimpin-psti-riau-kgh.webp
Rudianto Manurung Kembali Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PSTI Riau
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia_vs_arab_saudi_ragnar_oratmangoen.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement