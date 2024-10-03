Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:54 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Timnas Jepang akan tandang ke markas Arab Saudi di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Jepang di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Laga ini layak disebut big match. Selain karena mempertemukan dua tim langganan Piala Dunia, juga efek status mereka yang tengah menempati posisi satu dan dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

RCTI siarkan laga Timnas Arba Saudi vs Jepang. (Foto: Instagram/@rctisports)

(RCTI siarkan laga Timnas Arab Saudi vs Jepang. (Foto: Instagram/@rctisports)

Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- menempati posisi puncak Grup C dengan Koleksi enam poin. Sebanyak enam poin disabet skuad asuhan Hajime Moriyasu setelah menang 7-0 atas Jepang dan menghajar Bahrain 5-0.

Sementara itu, Arab Saudi racikan Roberto Mancini mengemas empat angka. Setelah ditahan Timnas Indonesia 1-1 di kandang sendiri, skuad Green Falcon -julukan Arab Saudi- menang dramatis 2-1 di markas China.

Mumpung bermain di kandang sendiri, pantang bagi Arab Saudi racikan Roberto Mancini terpeleset. Jika kembali kehilangan poin di kandang, posisi mereka di tempat kedua klasemen sementara berpotensi disalip Timnas Indonesia.

Beberapa jam sebelum duel Arab Saudi vs Jepang, digelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Meski Timnas Indonesia terpaut 53 peringkat FIFA dari Bahrain, secara kualitas pemain, skuad Garuda masih lebih oke ketimbang tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
