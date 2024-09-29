Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Garuda Nusantara Masih Buntu, Skor 0-0 Masih Bertahan hingga Menit ke-30

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |19:59 WIB
Timnas Indonesia U-20 menghadapi Yaman di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-20 menghadapi Yaman di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta mulai pukul 19.30 WIB.

Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal. Namun, skor sama 0-0 masih bertahan sampai menit ke-30.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Yaman U-20:

Timnas Indonesia U-20: Ikram Algiffari; Muhammad Alfharezzi Buffon, Kadek Arel Priyatna, M Iqbal Gwijangge; Dony Tri Pamungkas, Mufli Hidayat, Toni Firmansyah, Figo Dennis Saputrananto, Aditya Warman; Muhamad Ragil, Jens Raven.

Timnas Yaman U-20: Wadhah Anwar Ahmed; Mohammed Naji Al Qashmi, Haithm Faisal Al Salami, Saeed Abdullah Al Shaban, Ahmed Mustafa Al Hajj, Anwar Hussein Al Turaiqi, Mohammed Khaled Moqbel, Adel Abbas Qasem, Abdullah Khaled Haidan, Abdulaziz Awadh Masnom, Abdulrahman Al Khadher Abdulnabi.

(Admiraldy Eka Saputra)

      
