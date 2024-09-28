Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Futsal Indonesia Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum untuk Periode 2024-2028

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:11 WIB
Federasi Futsal Indonesia Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum untuk Periode 2024-2028
Federasi Futsal Indonesia resmi buka pendaftaran bakal calon ketua umum FFI periode 2024-2028. (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum FFI. Pendaftaran ini untuk menentukan ketua umum baru FFI periode 2024-2028.

Pengumuman pendaftaran bakal calon ketua umum FFI menjadi salah satu langkah penting dalam proses pemilihan ketua umum yang akan memimpin FFI ke depannya. Selain itu, hal ini juga berguna untuk membawa perkembangan dan kemajuan bagi dunia futsal Indonesia.

Federasi Futsal Indonesia

Pendaftaran bakal calon ketua umum FFI ini dilakukan berdasarkan Surat Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum FFI 2024-2028. Pendaftaran terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi.

"Calon Ketua Umum FFI diharapkan memiliki pengalaman, visi, serta komitmen yang kuat untuk mengembangkan futsal nasional, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional," kata Ketua Pemilihan FFI, Billy David Nerotulemilena, sebagaimana keterangan pers diterima Okezone, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Billy, FFI yang saat ini dikomandoi oleh Hary Tanoesoedibjo, berharap seluruh proses pemilihan berjalan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Semua ini diperlukan demi kemajuan futsal Indonesia di masa mendatang.

(Djanti Virantika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663413/hasil-malaysia-open-2026-jafarfelisha-dihentikan-wakil-tuan-rumah-pey.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jafar/Felisha Dihentikan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Dua Keistimewaan John Herdman yang Bikin Timnas Indonesia Bisa Bangkit di Era Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement