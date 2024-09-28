Federasi Futsal Indonesia Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum untuk Periode 2024-2028

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum FFI. Pendaftaran ini untuk menentukan ketua umum baru FFI periode 2024-2028.

Pengumuman pendaftaran bakal calon ketua umum FFI menjadi salah satu langkah penting dalam proses pemilihan ketua umum yang akan memimpin FFI ke depannya. Selain itu, hal ini juga berguna untuk membawa perkembangan dan kemajuan bagi dunia futsal Indonesia.

Pendaftaran bakal calon ketua umum FFI ini dilakukan berdasarkan Surat Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum FFI 2024-2028. Pendaftaran terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi.

"Calon Ketua Umum FFI diharapkan memiliki pengalaman, visi, serta komitmen yang kuat untuk mengembangkan futsal nasional, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional," kata Ketua Pemilihan FFI, Billy David Nerotulemilena, sebagaimana keterangan pers diterima Okezone, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Billy, FFI yang saat ini dikomandoi oleh Hary Tanoesoedibjo, berharap seluruh proses pemilihan berjalan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Semua ini diperlukan demi kemajuan futsal Indonesia di masa mendatang.

(Djanti Virantika)