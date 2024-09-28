Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Taiwan di NSDF Womens Futsal Championship 2024: Garuda Pertiwi Kalah Tipis 2-3!

Para pemain Timnas Futsal Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: FFI)

HASIL Timnas Futsal Putri Indonesia vs Taiwan di NSDF Womens Futsal Championship 2024 akan diulas dalam artikel ini. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- harus mendapat kekalahan menyesakkan dengan skor tipis 2-3.

Laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs Taiwan merupakan pertandingan keempat bagi Garuda Pertiwi di NSDF Womens Futsal Championship 2024. Pertandingan itu digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Sabtu (28/9/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia bermain trengginas di awal pertandingan babak pertama. Mereka mencoba mendominasi dengan skema permainan cepat.

Akhirnya, tim besutan Arief Kurniawan mampu mencuri keunggulan lewat sontekkan Diah Tri pada menit ke-4. Setelah gol itu, Taiwan mencoba melawan dengan skema serangan balik.

Timnas Futsal Putri Taiwan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-13. Kedudukan sama kuat, kedua tim bermain dengan hati-hati.

Pada akhir-akhir babak pertama, Timnas Futsal Putri Indonesia terus menekan Taiwan. Walau begitu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama selesai.