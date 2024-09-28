Media Belanda Resmi Sudah Sebut Mees Hilgers sebagai Pemain Timnas Indonesia

MEDIA asal Belanda, Oost resmi sudah menyebut Mees Hilgers sebagai pemain Timnas Indonesia. Hal itu tertulis pada salah satu artikel Oost yang membahas soal penampilan sang pemain di laga Liga Europa 2024-2025 antara Manchester United vs FC Twente.

Dalam pemberitaannya, Oost memuji bagaimana penampilan pemain keturunan Indonesia itu. Menurutnya, Mees Hilgers melakukan banyak intersep yang sangat penting dan kuat dalam berduel hingga timnya mampu menahan tim sekelas Manchester United.

Lebih dari itu, media tersebut juga menyoroti bagaimana Mees Hilger yang sangat vokal saat bertanding. Bek andalan FC Twente itu selalu berteriak sepanjang 90 menit jalannya pertandingan yang membuat suaranya serak saat diwawancarai.

“Dengan intersepsi penting dan duel yang kuat, Mees Hilgers menjadi salah satu pilar FC Twente pada Rabu malam dalam hasil imbang megah melawan negara adidaya Manchester United (1-1). Suara pemain internasional Indonesia yang baru muncul menjadi serak setelah hasil imbang yang gemilang.” tulis media Oost dikutip Okezone, Sabtu (28/9/2024).

Hal ini menarik mengingat Mees Hilgers sejatinya belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya baru disetujui oleh DPR di paripurna dan dirinya hanya tinggal mengambil sumpah kewarganegaraan yang dijadwalkan akan dilakukan pada 30 September 2024 nanti.

Setelah mengambil sumpah, nama bek FC Twente itu akan langsung didaftarkan ke dalam skuad Timnas Indonesia yang akan melakoni laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain dan China.