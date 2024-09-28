Hasil Borussia Dortmund vs VfL Bochum di Bundesliga 2024-2025: Sempat Tertinggal Dua Gol, Die Borussen Menang Comeback 4-2

DORTMUND – Borussia Dortmund memperlihatkan permainan luar biasa kala mengalahkan VfL Bochum di pekan kelima Bundesliga 2024-2025, pada Sabtu (28/9/2024) dini hari WIB. Bagaimana tidak, sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu, tim berjuluk Die Borussen itu mampu comeback hingga akhirnya menang dengan skor 4-2.

Berkat kemenangan itu, Dortmund naik ke posisi kedua pada klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025 dengan 10 poin. Sementara tertahan di peringkat 17 dengan 1 angka.

Jalannya Pertandingan

Bermain melawan tim yang tak pernah menang di empat laga sebelumnya, Dortmund justru terlihat kewalahan. Benar saja, laga baru berjalan 16 menit, gawang tim tuan rumah dijebol pemain Bochum, Matus Bero.

Pendukung tuan rumah di Stadion Signal Iduna Park pun kembali terdiam di menit 21 karena bintang Bochum, Dane de Wit mencetak gol. Dortmund pun tertinggal 0-2.

Beruntung sebelum babak pertama berakhir, Dortmund mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 berkat gol Sehrou Guirassy di menit 44. Setelahnya Dortmund dapat bangkit di babak kedua dan mencetak tiga gol tambahan.

Emre Can mengawali gol Dortmund di babak kedua, tepatnya pada menit ke-62 lewat tendangan penalti. Lalu Guirassy mencatatkan lagi namanya di papan skor pada menit ke-75.