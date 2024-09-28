Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Akui Bakal Selalu Kenang Pertandingan Manchester United vs FC Twente di Old Trafford

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |01:01 WIB
Pemain FC Twente, Mees Hilgers (atas paling kiri) saat melawan Manchester United di Old Trafford. (Foto: Instagram/fctwente)
MANCHESTER - Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mees Hilgers mengakui akan selalu mengenang pertandingan Manchester United vs FC Twente di Stadion Old Trafford pada Kamis 26 September 2024 kemarin. Pasalnya ia dan kolega mampu menampilkan permainan yang apik hingga mampu menahan tim sekuat Man United di matchday pertama Liga Europa 2024-2025 tersebut.

Ya, FC Twente secara mengejutkan mampu menahan imbang Man United dengan skor 1-1 di Stadion Old Trafford. Setan Merah -julukan Man United- membuka gol lebih dulu lewat Christian Eriksen di menit 35. Namun Hilgers dan kolega mampu menyamakan kedudukan di menit 68 lewat Sam Lammers.

Tidak ada yang menyangka FC Twente mampu mencuri satu poin di Old Trafford. Sebab di atas kertas, Man United jelas lebih diunggulkan. Pencapaian ini sampai membuat Hilgers senang bukan main dan menjadi pengalaman bertanding yang sangat membekas.

“Ya, saya rasa ini malam yang fantastis. Malam yang tidak akan pernah kita lupakan,” kata Hilgers kepada RTV Oost yang dilansir dari akun X @vanwissing, Sabtu (28/9/2024).

Calon pemain Timnas Indonesia itu mengatakan para pemain FC Twente bekerja sangat keras di laga tersebut. Meski sadar mereka tidak diunggulkan, namun Hilgers cs memiliki tekad sejak awal bahwa mereka layak beraksi di kompetisi tertinggi kedua di Eropa.

Mees Hilgers

“Kami benar-benar bekerja keras. Terutama setelah musim lalu ketika kami finis di peringkat ketiga, setelah musim yang begitu indah,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
