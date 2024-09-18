Kenakan Jersey Timnas Indonesia di Kota Tua, YouTuber IShowSpeed Dapat Batik dari Warga Jakarta

IShowSpeed mengenakan batik saat diminta diramal di Kawasan Kota Tua Jakarta Barat. (Foto: YouTube/IShowSpeed)

YOTUBER asal Amerika Serikat IShowSpeed telah tiba di Indonesia pada Rabu (18/9/2024). Di channel YouTube-nya, IShowSpeed yang mengenakan jersey Timnas Indonesia bernomor punggung 7, menyiarkan secara langsung video live streaming dirinya di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

Pria berusia 19 tahun ini langsung mengunjungi Rumah Hantu di Kota Tua. Namun, ia tak sempat merasakan sensasi mengerikan di rumah hantu tersebut karena memilih langsung keluar dari area uji nyali tersebut.

(IShowSpeed berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. (Foto: YouTube/IShowSpeed)

Ketika baru saja meninggalkan area rumah hantu, IShowSpeed langsung mendapatkan batik dari salah satu pengunjung Kota Tua. Batik sempat menjadi polemik ketika IShowSpeed mengunjungi Malaysia.

Saat berada di Malaysia, IShowSpeed yang ada di dalam mobil mendapatkan batik dari salah seorang masyarakat Malaysia. Orang tersebut mengatakan batik berasal dari Malaysia.

“Ini baju tradisional Malaysia, batik, batik. Anda harus coba pakai batik,"kata salah seorang penggemar kepada IShowSpeed.

Setelah menerima batik, IShowSpeed langsung browsing di Google. Ia menemukan fakta bahwa batik berasal dari Indonesia.