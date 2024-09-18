Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 TC di Spanyol dan Qatar, Nova Arianto: Jadi Ujian Mentalitas!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |04:14 WIB
Timnas Indonesia U-17 TC di Spanyol dan Qatar, Nova Arianto: Jadi Ujian Mentalitas!
Para pemain Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 jalani pemusatan latihan (TC) di Spanyol dan Qatar. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menyebut TC ini akan jadi ujian mentalitas bagi timnya.

TC Timnas Indonesia U-17 di luar negeri akan berlangsung sejak 16 September sampai dengan 9 Oktober 2024. TC dilakukan sebagai persiapan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menjalani TC sebagai persiapan untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sendiri akan berlangsung di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.

Jelang menjalani TC, Nova mengatakan dalam rangkaian pemusatan latihan, Timnas Indonesia U-17 juga akan menjalani laga uji coba Spanyol dan Qatar. Uji coba itu untuk melihat perkembangan tim asuhannya selama dalam TC.

Timnas Indonesia U-17 memang akan ambil bagian dalam turnamen internasional bernama Costa Calida Football Week di Spanyol pada 18-21 September 2024. Mereka akan menghadapi Skotlandia, Kepulauan Faroe, dan Swiss.

