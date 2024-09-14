Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persija Jakarta Kalah 1-3 dari PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 Versi Carlos Pena

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |04:24 WIB
Penyebab Persija Jakarta Kalah 1-3 dari PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 Versi Carlos Pena
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PENYEBAB Persija Jakarta kalah 1-3 dari PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 diungkap sang pelatih, Carlos Pena. Sang juru taktik mengakui kehebatan PSBS Biak sehingga menyebut tim lawannya itu pantas menang.

Ya, hasil minor diraih Persija Jakarta saat bertandang ke markas sementara PSBS Biak Numfor, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis 12 September 2024 malam WIB. Pasukan Carlos Pena harus mengakui kehebatan lawan.

Persija Jakarta

Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor- yang bermain agresif sejak awal pertandingan mampu mencetak tiga gol. Gol-gol untuk PSBS Biak dicatatkan oleh Julian Velazquez (33’, 72’), dan gol bunuh diri dari Syahrian Abimanyu (90’).

Sementara itu, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hanya mampu membalaskan satu gol via Hanif Sjahbandi (45+2’). Kekalahan ini membuat perolehan poin Persija Jakarta tak berubah, yakni masih 7 angka.

Selepas pertandingan, Pena mengatakan kekalahan ini merupakan kesalahan dari strategi timnya di awal pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu pun mengakui PSBS Biak pantas meraih kemenangan.

“Kesimpulan dari pertandingan hari ini adalah mereka pantas mendapatkan kemenangan,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

“Mereka (PSBS Biak Numfor) bermain dengan intensitas yang lebih sejak menit pertama. Pemain kami belum siap dengan hal itu sehingga mereka bisa memenangkan pertandingan,” lanjutnya.

