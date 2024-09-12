Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Hadapi 10 Pemain Pesut Etam, Super Elja Cuma Bisa Imbang 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:34 WIB
Suasana laga PSS Sleman vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/pssleman)
SOLO PSS Sleman gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat menyambut Borneo FC di matchday keempat Liga 1 2024-2025, pada Kamis (12/9/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, PSS tepatnya ditahan 1-1 oleh tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Padahal Borneo FC sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit 12 karena kartu merah Nadeo Argawinata. Namun, Super Elja –julukan PSS– tetap tak bisa bermain maksimal sehingga Cuma bisa membawa pulang 1 poin dari hasil imbang 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman vs Borneo FC. ig/pssleman

Borneo FC mengawali pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Tim besutan Pieter Huistra itu mengandalkan kreativitas Berguinho dan Kei Hirose untuk merusak lini pertahanan PSS Sleman.

Permainan ofensif ini membuat Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- kerepotan. Namun demikian, PSS Sleman melawan balik dengan skema pressing ke barisan pertahanan Borneo FC.

Pada menit ke-12, Borneo FC harus kehilangan sang penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kiper Timnas Indonesia itu diusir keluar oleh wasit karena menepis bola di luar kotak penalti. Borneo FC pun harus mengakali dengan menarik Leo Guntara keluar.

Sementara, Angga Saputro dimainkan untuk menggantikan peran Nadeo. Bermain dengan 10 orang, Pesut Etam -julukan Borneo FC- justru berhasil unggul terlebih dahulu. Adalah Leo Gaucho (25’) yang berhasil mencetak gol lewat sontekkannya.

Setelah gol itu, jual beli serangan antara kedua tim terjadi hingga pengujung laga babak pertama. Akan tetapi, pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan paruh pertama dinyatakan selesai.

